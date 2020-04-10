Що робити, якщо в період карантину завершився термін зберігання своїх номерних знаків у Сервісному центрі МВС?

На період карантину перебіг строків звернення громадян на отримання послуг зупиняється, повідомляють в Головному сервісному центрі МВС України.

Автовласники, які мають номерні знаки на платному зберіганні, можуть не хвилюватись. Відлік терміну зберігання цих номерних знаків зупиняється та їх знищення не проводитиметься.

Продовжити термін їх зберігання буде можливо вже після офіційного закінчення карантину. Плата за зберігання номерних знаків під час карантину зніматись не буде.

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