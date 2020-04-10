Что делать, если в период карантина завершился срок хранения своих номерных знаков в Сервисном центре МВД?

На период карантина течение сроков обращения граждан на получение услуг останавливается, сообщают в Главном сервисном центре МВД Украины.

Автовладельцы, которые имеют номерные знаки на платном хранении, могут не волноваться. Отсчет срока хранения этих номерных знаков останавливается и их уничтожение проводиться не будет.

Продлить срок их хранения будет возможно уже после официального окончания карантина. Плата за хранение номерных знаков во время карантина сниматься не будет.

Напомним, как во время каратина изучить правила дорожного движения.