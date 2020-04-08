Пропасть свободного времени на карантине можно освоить с пользой. В том числе – подготовиться к экзаменам по ПДД. Наши советы касаются и тех, кто мечтает о своих первых "правах", и тех, кому по какой-то причине приходится пересдавать экзамены.

Неважно, собираетесь ли вы посещать автошколу или нет, учить правила вам придется все равно – если не для преподавателя с экзаменатором, то для себя. Так что имейте в виду, что ни один самый профессиональный преподаватель не вложит в вашу голову информацию, если вы сами не будет работать над этим. То есть, правила придется учить, а иногда – и зубрить.



При желании можно купить не только официальную книжку ПДД 2020, но и яркие буклеты с комментариями и советами для студентов автошкол.

Но прежде чем мы предложим вам несколько подсказок, скажем о реалиях. Да, они таковы, что знание ПДД еще не гарантирует успешной сдачи экзаменов. И наоборот – иногда можно получить “корочки”, не изучив как следует дорожной грамоты.

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Но суровая правда в том, что без знаний Правил безопасно ездить по улицам и автотрассам никак не получится.

Начните изучение ПДД со страницы под названием “Содержание”. Следует составить в своем воображении структуру правил – перечень тем и сфер, которые ими регулируются. После того перечитайте книжку (или файл) от начала до конца. И уже потом приступайте к изучению ПДД по разделам.

Положения, которые трудно откладываются в памяти, попробуйте понять с точки зрения логики авторов – разберитесь, почему законодатель решил именно так, а не иначе.

Сложные моменты попробуйте представлять себе визуальными объектами – память многих людей так срабатывает лучше. Например, определенные виды знаков и разметки легче запомнить, если привязать их к реальным локациям – перекресткам в вашем городе, развязкам на загородных автотрассах и тому подобное.

Еще раз подчеркнем, что условием для получении прав является не только знание правил, но и успешная сдача экзаменов – а это вещи не всегда взаимосвязанные. То есть вам лучше заранее, еще до экзаменов в Сервисном центре МВД, узнать некоторые подробности: билеты ПДД и ответы на них, условия проведения тестов ПДД по разделам, подробности сдачи конкретно в вашем населенном пункте и даже конкретном СЦ.



Подобные вроде бы шаблонные схемы помогают будущему водителю довести решение дорожных ситуаций до автоматизма.

Например, в некоторых случаях в тестах ПДД есть билеты с неоднозначным ответом или даже с ложным ответом, который запрограммирован как правильный (мы не говорим сейчас о том, почему так случается). Поэтому во время подготовки к экзаменам полезно было бы встретиться с кем-то, кто в курсе указанных подробностей.

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Одним словом, официальные тесты на знание ПДД сами по себе требуют подготовки к экзамену, так сказать, в техническом плане.

Пообщайтесь с кем-то из земляков, кто недавно получал права в вашем регионе.

Попробуйте поговорить с инструктором или преподавателем местной автошколы, обычно в этих учреждениях обладают определенной информацией относительно таких тонкостей. Здесь же часто есть так называемые билеты ПДД и ответы на них – подборки тестов, по которым выпускник автошколы сдает экзамен по теории.

Наконец, реальный тест на знание ПДД можно пройти на официальном сайте главного сервисного центра МВД Украины. Это будет хорошая тренировка для любого, поскольку позволит как минимум избежать технических ошибок во время тестирования.

В интернете можно найти онлайн тренинги для изучения Правил дорожного движения Украины и методики успешной сдачи экзаменов.

Рекомендация Авто24

Доверьтесь нашему опыту – рано или поздно на дороге наступит момент, когда вам очень пригодятся знания Правил дорожного движения. А за время вынужденного пребывания дома эту тоненькую книжечку можно изучить вдоль и поперек. И надо сделать это, если вы, конечно, не ортодоксальный пешеход.

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