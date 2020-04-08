Прірву вільного часу на карантині можна освоїти з користю. В тому числі – підготуватися до іспитів з ПДД. Наші поради стосуються і тих, хто мріє про свої перші "права", і тих, кому з певної причини доводиться перездавати іспити.

Не важливо, чи збираєтеся ви відвідувати автошколу, чи ні, вчити Правила вам доведеться все одно – якщо не для викладача з екзаменатором, то для себе. Так само майте на увазі, що жоден найпрофесійніший викладач не вкладе у вашу голову інформацію, якщо ви самі не працюватимете над цим. Тобто, Правила доведеться вчити, а іноді – і зубрити.



За бажання можна придбати не лише офіційну книжку ПДР 2020, але й яскраві буклети з коментарями і порадами для студентів автошкол.

Але перш ніж ми запропонуємо вам кілька підказок, скажемо про реалії. Так, вони такі, що знання ПДД ще не гарантує успішного складання іспитів. І навпаки – часом можна отримати “корочки”, не вивчивши як слід дорожньої грамоти.

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Проте сувора правда у тому, що без знань Правил безпечно їздити по вулицях і автотрасах ніяк не вийде.

Почніть вивчення ПДД зі сторінки під назвою “Зміст”. Слід скласти у своїй уяві структуру Правил – перелік тем і сфер, що ними регулюються. Після того перечитайте книжку (або файл) від початку до кінця. І вже по тому приступайте до вивчення ПДД по розділам.

Положення, які важко відкладаються у пам’яті, спробуйте зрозуміти з точки зору логіки авторів – розберіться, чому законотворець вирішив саме так, а не інакше.

Складні моменти спробуйте уявляти собі візуальними об’єктами – пам’ять багатьох людей так “спрацьовує” краще. Наприклад, певні види знаків та розмітки легше запам’ятати, якщо “прив’язати” їх до реальних локацій – перехресть у вашому місті, розв’язок на заміських автотрасах тощо.

Ще раз наголосимо, що умовою для отриманні прав є не лише знання Правил, а й успішне складання іспитів – а це речі не завжди взаємопов’язані. Тобто вам краще заздалегідь, ще до іспитів у Сервісному центрі МВС, дізнатися деякі подробиці: білети ПДР та відповіді на них, умови проведення тестів ПДР по розділам, подробиці складання конкретно у вашому населеному пункті та навіть конкретному СЦ.

Подібні начебто шаблонні схеми допомагають майбутньому водієві довести рішення дорожніх ситуацій до автоматизма.

Наприклад, у деяких випадках в тестах ПДР є білети з неоднозначною відповіддю, або навіть з помилковою відповіддю, яка запрограмована як правильна (ми не говоримо зараз про те, чому так трапляється). Тож під час підготовки до іспитів було б корисно зустрітися з кимось, хто перебуває “в курсі” зазначених подробиць.

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Одне слово, офіційні тести на знання ПДР самі по собі вимагають підготовки до іспиту, так би мовити у технічному плані.

Поспілкуйтеся з кимось із земляків, хто нещодавно отримував права у вашому регіоні.

Спробуйте поговорити з інструктором або викладачем місцевої автошколи, зазвичай у цих закладах володіють певною інформацією щодо таких тонкощів. Тут же часто мають так звані білети ПДР і відповіді на них – добірки тестів, за якими випускник автошколи складає іспит з теорії.

Нарешті, реальний офіційний тест на знання ПДР можна пройти на офіційному сайті головного сервісного центру МВС України. Це буде хороше тренування для будь-кого, оскільки дозволить як мінімум уникнути технічних помилок під час тестування.

В інтернеті можна знайти он-лайн тренінги для вивчення Правил дорожнього руху України і методики успішного складання іспитів.

Рекомендація Авто24

Довіртеся нашому досвіду – рано чи пізно на дорозі настане момент, коли вам дуже знадобляться знання Правил дорожнього руху. А за час вимушеного перебування вдома цю тоненьку книжечку можна вивчити вздовж і впоперек. І треба зробити це, якщо ви, звісно, не ортодоксальний пішохід.

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