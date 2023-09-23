Жінка заповнила в лотерейному квитку номер свого автомобіля і виграла 50 тисяч доларів.

Коли жінка з Балтімора (США) кілька років тому купила машину і отримала на неї номери, то довго була в розпачі за нещасливе число реєстраційного знаку – 9-1-1-0-4. На прохання змінити номерні знаки їй відмовили. Зрештою, жінка змирилася: хай так і буде. А тепер навіть вдячна цьому номеру.

Вона часто грала у лотерейну гру Меріленду Pick 3 і Pick 4, комбінуючи різні варіанти цифр. А коли у лютому минулого року з’явилася ще й версія Pick 5, тобто "Вибери 5", то вона підсіла й на ці картки. Оскільки часто в комбінаціях цифр перед очима поставав номер її автомобіля, то вона вирішила вписати в клітинки цифри 9-1-1-0-4.

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У неділю, 10 вересня, вона за 1 долар придбала картку Pick 5 і зіграла пряму ставку 9-1-1-0-4. Яке ж було здивування її чоловіка, коли той у таблиці побачив виграшний номер з цифрами номерного знаку автомобіля дружини. Через два дні жінка отримала приз від головного офісу лотереї штату Меріленд.

За рахунок виграних 50 000 доларів подружжя планує погасити кредитний рахунок, а решту грошей заощадити.