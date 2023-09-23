Женщина заполнила в лотерейном билете номер своего автомобиля и выиграла 50 тысяч долларов.

Когда женщина из Балтимора (США) несколько лет назад купила машину и получила на нее номера, долго была в отчаянии за несчастливое число регистрационного знака – 9-1-1-0-4. По просьбе сменить номерные знаки ей отказали. В конце концов женщина смирилась: пусть так и будет. А теперь даже благодарна этому номеру.

Она часто играла в лотерейную игру Мэриленда Pick 3 и Pick 4, комбинируя разные варианты цифр. А когда в феврале прошлого года появилась еще и версия Pick 5, то есть "Выбери 5", то она подсела и на эти карточки. Поскольку часто в комбинациях цифр перед глазами представал номер ее автомобиля, она решила вписать в ячейки цифры 9-1-1-0-4.

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В воскресенье, 10 сентября, она за 1 доллар приобрела бланк Pick 5 и сыграла прямую ставку 9-1-1-0-4. Каково было удивление ее мужа, когда тот в таблице увидел выигрышный номер с цифрами номерного знака автомобиля жены. Два дня спустя женщина получила приз от главного офиса лотереи штата Мэриленд.

За счет выигранных 50 000 долларов супруги планируют погасить кредитный счет, а остальные деньги сэкономить.