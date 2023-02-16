Ставка щонайменше в 5100 разів перевищувала резервну ціну і становила понад 80% від загальної суми, зібраної на аукціоні.

В Гонконзі номерний знак із лише літерою «R» був проданий приблизно за 25,5 мільйона гонконгських доларів, або 3,2 мільйона доларів, на аукціоні за місячним новорічним календарем, організованому Департаментом транспорту Гонконгу.

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Втім, це не рекорд для Гонконга. У 2021 році ставка на букву W склала 3,3 мільйона доларів.

У суботу міністр транспорту Лам Сай-Хунг поділився рейтингом найдорожчих номерних знаків, виставлених на аукціоні в Гонконзі, який показав, що реєстраційний номерний знак на літеру «W» був проданий за 3,3 мільйона доларів у 2021 році. Він додав, що продаж персональних автомобільних номерних знаків приніс уряду майже 77 мільйонів доларів з 2006 року.

Пошук номерного знака новинки не обмежується лише Гонконгом. Рідкісний каліфорнійський номерний знак із літерами «MM» був проданий за 24,3 мільйона доларів у 2021 році, зайнявши перше місце серед найдорожчих номерних знаків, проданих у світі, за даними Luxe Digital.