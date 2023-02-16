Ставка не менее в 5100 раз превышала резервную цену и составила более 80% от общей суммы, собранной на аукционе.

В Гонконге номерной знак с буквой «R» был продан примерно за 25,5 миллиона гонконгских долларов, или 3,2 миллиона долларов, на аукционе по лунному новогоднему календарю, организованном Департаментом транспорта Гонконга.

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Впрочем, это даже не рекорд в городе. В 2021 году ставка на букву W составила 3,3 миллиона долларов.

В субботу министр транспорта Лам Сай-Хунг поделился рейтингом самых дорогих номерных знаков, выставленных на аукционе в Гонконге, который показал, что регистрационный номерной знак на букву W был продан за 3,3 миллиона долларов в 2021 году. Он добавил, что продажа персональных автомобильных номерных знаков принесла правительству почти 77 миллионов долларов с 2006 года.

Поиск номерного знака новинки не ограничивается только Гонконгом. Редкий калифорнийский номерной знак с буквами MM был продан за 24,3 миллиона долларов в 2021 году, заняв первое место среди самых дорогих номерных знаков, проданных в мире, по данным Luxe Digital.