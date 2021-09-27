Північне королівство йде попереду усієї планети у прийнятті електромобільності й уже зараз 72 від сотки продажів нових автомобілів у країні припадають на електрокари, ще 20,4 відсотка складають гібриди.

Норвегія може стати першою країною світу, де електрокари витіснять з ринку звичайні авто. Офіційною метою Норвегії щодо припинення продажу бензинових і дизельних автомобілів є 2025 рік, що є найранішим у світі, оскільки інші країни прагнуть досягти цього не раніше 2030 року. Та ринок випереджає навіть цей сміливий план.

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Країна з населенням у 5,4 млн жителів та одним з найвищих показників ВВП на душу, вже на початку наступного року може повністю перейти на електрокари.

Стійке падіння продажів автомобілів із ДВЗ у Норвегії спостерігається з 2017 року. Норвезька автомобільна федерація (NAF) стверджує, що нульовий момент може наступити у квітні 2022 року.

У стовідсотково електричних продажах, звісно, буде певне статистичне відхилення, оскільки хтось із жителів королівства може придбати колекційний чи екзотичний автомобіль, не призначений для повсякденної експлуатації. Однак до 2025 року кількість реєстрацій транспортних засобів із ДВЗ буде настільки низькою, що офіційна заборона стане непотрібною.

У серпні 2021 року в Норвегії на повністю електричні транспортні засоби припадало 72 відсотки продажів нових авто, а на гібриди та плагін-гібриди – 20,4 відсотка. Решта – бензинові та дизельні автомобілі.

Серед 50 найбільш продаваних моделей у Норвегії з січня по серпень 2021 року 30 – повністю електричні, 14 гібридні, 3 гібридні та 3 дизельні. Абсолютним лідером топ-50 є Tesla Model 3, який очолює і список електрмообілів. Найпопулярнішим плагін-гібридом на ринку є Toyota RAV4 Prime, який розташувався на другому місці списку кращої півсотні, а серед звичайних гібридів лідером є Toyota Corolla Hybrid – №16 з 50.

“Через 20 років на дорогах Норвегії майже не залишиться бензинових або дизельних автомобілів. Дуже дивно говорити вголос, але всі ми, хто любить автомобілі або працюємо з автомобілями, повинні це прийняти”, – сказав представник уряду в Норвезькій автомобільній федерації (NAF) Тор Егіль Брадленд, оголосивши попередження імпортерам автомобілів, майстерням та мережам АЗС.

Прискорений перехід Норвегії до електрокарів став можливим, завдяки потужним податковим стимулам, які роблять електромобілі більш привабливими у порівнянні зі звичайними автомобілями. Другим фактором стала значно краща інфраструктура зарядки, ніж у будь-якій іншій європейській країні.