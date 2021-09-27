Северное королевство идет впереди всей планеты в принятии электромобильности и уже сейчас 72 процента продаж новых автомобилей в стране приходится на электрокары, еще 20,4 процента составляют гибриды.

Норвегия может стать первой страной мира, где электрокары вытеснят с рынка обычные авто. Официальной целью Норвегии по прекращению продажи бензиновых и дизельных автомобилей является 2025 год, что является самым ранним в мире, поскольку другие страны стремятся достичь этого не ранее 2030 года. Но рынок опережает даже этот смелый план.

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Страна с населением в 5,4 миллиона жителей и одним из самых высоких показателей ВВП на душу населения, уже в начале следующего года может полностью перейти на электрокары.

Устойчивое падение продаж автомобилей с ДВС в Норвегии наблюдается с 2017 года. Норвежская автомобильная федерация (NAF) утверждает, что нулевой момент может наступить в апреле 2022 года.

В стопроцентно электрических продажах, конечно, будет определенное статистическое отклонение, поскольку кто-то из жителей королевства может приобрести коллекционный или экзотический автомобиль, не предназначенный для повседневной эксплуатации. Однако к 2025 году количество регистраций транспортных средств с ДВС будет настолько низким, что официальный запрет станет ненужным.

В августе 2021 года в Норвегии на полностью электрические транспортные средства приходилось 72 процента продаж новых авто, а на гибриды и плагин-гибриды – 20,4 процента. Остальные – бензиновые и дизельные автомобили.

Среди 50 самых продаваемых моделей в Норвегии с января по август 2021 года 30 – полностью электрические, 14 гибридные, 3 гибридные и 3 дизельные. Абсолютным лидером топ-50 является Tesla Model 3, который возглавляет и список электромобилей. Самым популярным плагин-гибридом на рынке является Toyota RAV4 Prime, который расположился на втором месте списка лучшей полусотни, а среди обычных гибридов лидером является Toyota Corolla Hybrid – №16 из 50.

“Через 20 лет на дорогах Норвегии почти не останется бензиновых или дизельных автомобилей. Очень странно говорить вслух, но все мы, кто любит автомобили или работаем с автомобилями, должны это принять”, – сказал представитель правительства в Норвежской автомобильной федерации (NAF) Тор Эгил Брадленд, объявив предупреждение импортерам автомобилей, мастерским и сетям АЗС.

Ускоренный переход Норвегии на электрокары стал возможным благодаря мощным налоговым стимулам, которые делают электромобили более привлекательными по сравнению с обычными автомобилями. Вторым фактором стала значительно лучшая инфраструктура зарядки, чем в любой другой европейской стране.