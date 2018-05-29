Новинка, яка з червня почне продаватись у США, отримає 2,0-літровий турбодвигун потужністю 272 к.с. та 10-ступінчату коробку-автомат.

Повністю нова Acura RDX 2019 потрапить до американських дилерів 1 червня 2018 року, за базовою ціною 38 295 доларів. За ці гроші можна купити передньопривідну RDX, модель з повним приводом обійдеться в 40 295 доларів. Стандартне устаткування Акури (люксового підрозділу японської Honda) включає пакет безпеки AccuraWatch, до якого входять системи автоматичного екстреного гальмування, адаптивний круїз-контроль та інші асистенти водія.

Всі моделі RDX, незалежно від комплектації, будуть оснащуватись 2,0-літровим 4-циліндровим турбованим двигуном потужністю 272 кінських сил та 380 Нм обертального моменту та 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Це більше потужності, ніж у конкурентів: Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC300 і Volvo XC60.

Комплектація моделі RDX з "технологічним пакетом" обійдеться в 41 495 доларів США. В ній передбачені навігація, шкіряний салон, аудіосистема ELS Studio з 12 динаміками.

Найдорожча модифікація Acura RDX 2019 в США коштує 46 395 доларів. В Україну автомобілі Acura наразі офіційно не поставляються.

Нагадаємо, чим хороші японські автомобілі.