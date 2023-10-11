BMW M3 без ДВС з’явиться приблизно у 2027 році. Швидше за все, це буде седан M3.

BMW не лише опублікували зображення прототипу на базі i4 M50, але й шпигуни спіймали його під час тестування. Німецький бренд заявив, що випустить свій перший повноприводний автомобіль M з чисто електричною трансмісією в другій половині десятиліття, а глава відділу розвитку BMW Франк Вебер повідомив відділу продажів автомобілів, що планується електричний M3.

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Однак майбутній M3 і потенційний X3 M без двигуна внутрішнього згоряння можуть не обов’язково мати квадромотор і повний привід. Розмовляючи з Ars Technica, генеральний директор M Франк ван Міл сказав, що BMW також розглядає задньопривідну установку з подвійними двигунами. Хоча обладнаний xDrive електричний автомобіль M, безсумнівно, був би швидшим, наявність заднього приводу зробила б автомобілі легшими та приємнішими в керуванні.

Френк ван Міл зазначив, що електродвигуни повинні бути невеликими, але потужними для високопродуктивних електромобілів. Глава підрозділу M також зазначив, що інженери повинні знайти оптимальне рішення для охолодження, щоб ці двигуни могли стабільно працювати. Крім того, й акумулятор не повинен перегріватися, поки двигуни працюють на повній потужності.

У BMW вже є широкий вибір електричних автомобілів під маркою M Performance, таких як i4 M50, i5 M60, iX M60 і i7 M70. Однак фактичний M EV «ще займе пару років» після першого випуску моделей Neue Klasse. Перші моделі на базі NK з’являться в 2025 році як седан і позашляховик у сегменті 3 серії. Отже, очікується, що справжній автомобіль M без ДВС з’явиться приблизно у 2027 році. Залишається з’ясувати, чи буде це седан M3, чи кросовер X3.

У будь-якому випадку це не буде пов’язано з i4 M50, зображеним тут, оскільки це прототип на існуючій платформі CLAR. BMW тестує нове апаратне забезпечення, заплановане для автомобілів NE, яке матиме свіжу мову дизайну, представлену концептом Vision Neue Klasse.