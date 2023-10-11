BMW M3 без ДВС появится примерно в 2027 году. Скорее всего, это будет седан M3.

BMW не только опубликовали изображение прототипа на базе i4 M50, но и шпионы поймали его во время тестирования. Немецкий бренд заявил, что выпустит свой первый полноприводный автомобиль M с чисто электрической трансмиссией во второй половине десятилетия, а глава отдела развития BMW Франк Вебер сообщил о планируемом электрическом M3 отделу продаж автомобилей.

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Однако будущий M3 и потенциальный X3 M без двигателя внутреннего сгорания могут не обязательно иметь квадромотор и полный привод. Беседуя с Ars Technica, генеральный директор M Франк ван Мил сказал, что BMW также рассматривает заднеприводную установку с двойными двигателями. Хотя оборудованный xDrive электрический автомобиль M, несомненно, был бы быстрее, наличие заднего привода сделало бы автомобили более легкими и приятными в управлении.

Фрэнк ван Мил отметил, что электродвигатели должны быть небольшими, но мощными для высокопроизводительных электромобилей. Глава подразделения M также отметил, что инженеры должны найти оптимальное решение для охлаждения, чтобы эти двигатели могли стабильно работать. Кроме того, аккумулятор не должен перегреваться, пока двигатели работают на полной мощности.

BMW уже имеет широкий выбор электрических автомобилей под маркой M Performance, таких как i4 M50, i5 M60, iX M60 и i7 M70. Однако фактический MEV «еще займет пару лет» после первого выпуска моделей Neue Klasse. Первые модели на базе NK появятся в 2025 году, как седан и внедорожник в сегменте 3 серии. Ожидается, что настоящий автомобиль M без ДВС появится примерно в 2027 году. Остается выяснить, будет ли это седан M3 или кроссовер X3.

В любом случае это не связано с i4 M50, изображенным на фото, поскольку это прототип на существующей платформе CLAR. BMW тестирует новое аппаратное обеспечение, запланированное для автомобилей NE, которое будет иметь свежий язык дизайна, представленный концептом Vision Neue Klasse.