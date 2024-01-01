Нова електронна черга запрацювала ще в 44-х сервісних центрах МВС

Минулого тижня новий Е-запис запрацював у 53-х сервісних центрах МВС. З 25 лютого відкрилася реєстрація в новому онлайн-сервісі для отримання послуг ще у 44-х сервісних центрах МВС.

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Запис для отримання послуг відкривається на три тижні вперед – з 18 березня. Щодня система генеруватиме запис на наступну дату. Тобто, 26 лютого згенерується запис на 19 березня, 27 лютого – на 20 березня і так далі.

Попередня реєстрація доступна на послуги:

теоретичний іспит;

практичний іспит;

реєстраційні дії з транспортними засобами;

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

На час перехідного періоду реєстрація для отримання послуг у 97 сервісних центрах МВС, де вже запроваджено новий Е-запис, відбуватиметься паралельно у дві системи – умовну «стару» та нову.

Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням.