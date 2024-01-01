Новая электронная очередь заработала еще в 44-х сервисных центрах МВД

На прошлой неделе новая Е-запись заработала в 53-х сервисных центрах МВД. С 25 февраля открылась регистрация в новом онлайн-сервисе для получения услуг еще в 44-х сервисных центрах МВД.
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Запись для получения услуг открывается на три недели вперед – с 18 марта. Ежедневно система будет генерировать запись на следующую дату. То есть, 26 февраля сгенерируется запись на 19 марта, 27 февраля – на 20 марта и так далее.
Предварительная регистрация доступна на услуги:
- теоретический экзамен;
- практический экзамен;
- регистрационные действия с транспортными средствами;
- обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.
На время переходного периода регистрация для получения услуг в 97 сервисных центрах МВД, где уже введен новый Е-запись, будет происходить параллельно в две системы – условную "старую" и новую.
Предварительная регистрация и подробные инструкции по ссылке.