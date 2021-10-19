Ціна паркування для мешканців Києва вже в цьому році буде доходити до практично 11 тис. грн за місяць в залежності від району проживання. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав депутат Київради Костянтин Яловий.

Яловий вказав, що ситуація з парковками в Києві все більше ускладнюється. Протягом багатьох років столична влада дозволяли будувати нові будинки без паркінгів, при цьому щільна забудова житлових кварталів не дозволяє облаштувати достатньо місць для стоянки машин, пояснив депутат. Він написав, що буде з паркуванням в Києві вже в цьому році.

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Ось кілька фактів, як зміниться ситуація з паркуванням в Києві вже в цьому році:

якщо ви живете в центрі міста і в вашому домі немає паркінгу, паркування машини коштуватиме 10 700 гривень на місяць;

якщо ви живете в другій паркувальної зони (Сирець, Деміївка, Голосіїв, Лівобережна), ви заплатите 7700 в місяць. У спальному районі - 1540;

для жителів пропонують знижки на парковку біля своїх будинків. Але в цьому році все одно доведеться платити повну вартість, а у 2022 вам запропонують отримати 1 абонемент на квартиру з 50% знижкою;



Депутат підкреслив, що в Києві немає дієвого прозорого контролю за використанням коштів, отриманих за парковку. Також Яловий вважає, що пропозиції столичної влади щодо вирішення проблем з пакровочними місцями не є продуманими і зручними для киян.