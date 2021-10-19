Цена парковки для жителей Киева уже в этом году будет доходить до практически 11 тысяч гривен в месяц в зависимости от района проживания. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Киевсовета Константин Яловой.

Яловый указал, что ситуация с парковками в Киеве все больше усложняется. В течение многих лет столичная власть позволяли строить новые дома без паркингов, при этом плотная застройка жилых кварталов не позволяет обустроить достаточно мест для стоянки машин, пояснил депутат. Он написал, что будет с парковкой в ​​Киеве уже в этом году.

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Вот несколько фактов, как изменится ситуация с парковкой в ​​Киеве уже в этом году:

если вы живете в центре города и в вашем доме форуме паркинга, парковки машины будет стоить 10 700 гривен в месяц;

если вы живете во второй парковочной зоне (Сырец, Демеевка, Голосеево, Левобережная), вы заплатите 7700 в месяц. В спальном районе – 1540;

для жителей предлагают скидки на парковку у своих домов. Но в этом году все равно придется платить полную стоимость, а в 2022 вам предложат получить 1 абонемент на квартиру с 50% скидкой;

Депутат подчеркнул, что в Киеве нет действенного прозрачного контроля за использованием средств, полученных за парковку. Также Яловой считает, что предложения столичных властей по решению проблем с пакровочными местами не продуманные и неудобные для киевлян.