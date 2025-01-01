Нова Skoda Octavia буде електричною

Як повідомляє Auto Express, чеський автовиробник покаже концепт-анонс електричної Octavia у Німеччині цієї осені. Klaus Zellmer, генеральний директор Skoda, обіцяє, що дизайн зробить радикальний крок вперед.

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“Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися нашим концепт-каром Octavia: він дасть уявлення про нашу дизайнерську стратегію наступного рівня. Це викличе багато галасу та суперечливих дискусій”, – сказав керівник Skoda.

Концепт матиме кузов універсал та розвиватиме основні принципи сучасного дизайну Skoda. До них належать глянцево-чорна решітка радіатора, на якій розміщені датчики систем допомоги водієві, та мускулисті поверхні кузова, вирізьблені “лінією торнадо”, що проходить по всьому кузову.

Також шоу-кар дасть уявлення про технології нової платформи масштабованих систем (SSP) Volkswagen Group. Вона розроблена для заміни архітектури MEB, що використовується в електромобілях, таких як Volkswagen ID.3 та Cupra Tavascan, а також електричної платформи PPE, яка лежить в основі Audi A6 e-tron та Porsche Macan Electric.

Нова платформа призначена для масштабування компонентів від початкового рівня ID.1 до розкішних Bentley та Lamborghini, а майбутній електричний Volkswagen Golf, як і нова Octavia, стануть одними з перших, хто використає цю платформу.