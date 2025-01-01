Новая Skoda Octavia будет электрической

Как сообщает Auto Express, чешский автопроизводитель покажет концепт-анонс электрической Octavia в Германии этой осенью. Klaus Zellmer, генеральный директор Skoda, обещает, что дизайн сделает радикальный шаг вперед.

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“Я с нетерпением жду возможности поделиться нашим концепт-каром Octavia: он даст представление о нашей дизайнерской стратегии следующего уровня. Это вызовет много шума и противоречивых дискуссий”, – сказал руководитель Skoda.

Концепт будет иметь кузов универсал и развивать основные принципы современного дизайна Skoda. К ним относятся глянцево-черная решетка радиатора, на которой размещены датчики систем помощи водителю, и мускулистые поверхности кузова, вырезанные “линией торнадо”, проходящей по всему кузову.

Также шоу-кар даст представление о технологиях новой платформы масштабируемых систем (SSP) Volkswagen Group. Она разработана для замены архитектуры MEB, используемой в электромобилях, таких как Volkswagen ID.3 и Cupra Tavascan, а также электрической платформы PPE, которая лежит в основе Audi A6 e-tron и Porsche Macan Electric.

Новая платформа предназначена для масштабирования компонентов от начального уровня ID.1 до роскошных Bentley и Lamborghini, а будущий электрический Volkswagen Golf, как и новая Octavia, станут одними из первых, кто использует эту платформу.