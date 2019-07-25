Дослідні зразки Škoda Octavia четвертого покоління протягом на дорогах загального користування поблизу Млада-Болеслава і Градец-Кралове.

Очевидно, що тестові зразки намагаються замаскувати – машина виглядає як йде третє покоління, але гострі форми ззаду переконують нас в зворотному.

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Ми вже обговорювали майбутні зміни для Octavia IV в окремій статті. Точно так же ви могли бачити деякі відео з наших поїздок. Випробування дослідних зразків пройдуть на чеських дорогах ще кілька місяців, прем'єра універсалу намічена на кінець цього року.