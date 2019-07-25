Опытные образцы Škoda Octavia четвертого поколения были замечены на дорогах общего пользования вблизи Млада-Болеслава и Градец-Кралове.

Очевидно, что тестовые образцы пытаются замаскировать – машина выглядит как авто третьего поколения, но острые формы сзади убеждают нас в обратном.

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Мы уже обсуждали будущие изменения для Octavia IV в отдельной статье. Точно так же вы могли видеть некоторые видео с наших поездок. Испытания опытных образцов будут проходить на чешских дорогах еще несколько месяцев, премьера универсала намечена на конец этого года.