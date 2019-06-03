Накануне дебюта новой Octavia Skoda вовсю тестирует модель, но у нас уже есть фотографии прототипа. А тем временем один дизайнер-любитель предложил свое видение серийной Skoda Octavia.

Skoda может представить обновленную Octavia уже в конце года. Так как прототипы часто тестируются, шпионам не составило труда снять его и поделиться фотографиями в сети. На основе этих фото дизайнер Никита Чуйко и сделал свой рендер.

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Судя по шпионским снимкам и рендеру, Skoda Octavia 2020 походит на новый Superb. У нее тоже сильный рельеф капота, что продолжается на крыльях, тонкие передние фары и агрессивный бампер. Сзади Octavia полностью обновилась и переняла стилистику других последних моделей Skoda.

Skoda хранит в секрете техническую информацию о новой Octavia 2020. А пока на отечественном рынке модель доступна с тремя двигателями на выбор: 1,6-литровым 110-сильным, 1,4-литровым 150-сильным и 1,8-литровым 180-сильным.