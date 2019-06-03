Напередодні дебюту нової Octavia Skoda щосили тестує модель, але у нас вже є фотографії прототипу. А тим часом один дизайнер-любитель запропонував своє бачення серійної Skoda Octavia.

Skoda може представити оновлену Octavia вже в кінці року. Так як прототипи часто тестуються, шпигунам не склало труднощів відзняти його і поділитися фотографіями в Мережі. На основі цих фото дизайнер Микита Чуйко і зробив свій рендер.

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Судячи зі шпигунських знімків і рендеру, Skoda Octavia 2020 походить на новий Superb. У неї теж сильний рельєф капота, що триває на крилах, тонкі передні фари і агресивний бампер. Ззаду Octavia повністю оновилася і перейняла стилістику інших останніх моделей Skoda.

Skoda зберігає в секреті технічну інформацію про нову Octavia 2020. А поки на вітчизняному ринку модель доступна з трьома двигунами на вибір: 1,6-літровим 110-сильним, 1,4-літровим 150-сильним і 1,8-літровим 180-сильним.