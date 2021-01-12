JCB Pothole Pro здатен самотужки виконувати усі операції, необхідні для ямкового ремонту доріг. І свою роботу виконує дуже швидко.

JCB Pothole Pro – робить дещо більше, ніж просто латає дорожнє покриття. Він настільки технологічний і багатофункціональний, що може скоротити витрати, замінивши цілу команду працівників, а також зменшити час, необхідний для ремонту.

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Машина від JCB являє собою мультитул, все-в-одному – у ній є різак, прибиральна машина, ковш та гідравлічний інструмент для обрізання, що означає, що він здатний вирізати дефекти, обрізати краї вибоїни, а потім очистити отвір. І оператору навіть не потрібно виходити з кабіни, щоб це зробити. В іншому випадку ці завдання виконувались би цілою командою вручну. JCB заявляє, що машина скорочує щоденні експлуатаційні витрати наполовину.

Більше того, Pothole Pro має площину і систему пилоподавлення шириною 600 мм, що дозволяє вирівняти повну проїжджу частину від бордюру без необхідності перестановки. З максимальною швидкістю руху у 40 км/год, PotholePro також скорочує транспортні витрати, оскільки може їздити між ремонтними майданчиками власним ходом.

Фото: JCB Pothole Pro / JCB

“Як тільки машина виконає свою роботу, все, що потрібно підряднику – додати смолу”, – кажуть творці спецмашини. Протягом 2020 року нову техніку випробовували у місті Сток-он-Трент. Pothole Pro показав результативність у 700 ям на місяць. Ціна машини становить 145 000 фунтів стерлінгів, що складає 5 557 275 гривень за поточним курсом обміну.