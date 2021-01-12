JCB Pothole Pro способен самостоятельно выполнять все операции, необходимые для ямочного ремонта дорог. И свою работу выполняет очень быстро.

JCB Pothole Pro – делает несколько больше, чем просто латает дорожное покрытие. Он настолько технологичен и многофункционален, что может сократить расходы, заменив целую команду работников, а также уменьшить время, необходимое для ремонта.

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Машина от JCB представляет собой мультитул, все-в-одном – в ней есть резак, уборочная машина, ковш и гидравлический инструмент для обрезки, что означает, что она способна вырезать дефекты, обрезать края выбоины, а затем очистить отверстие. И оператору даже не нужно выходить из кабины, чтобы это сделать. В противном случае эти задачи выполнялись бы целой командой вручную. JCB заявляет, что машина сокращает ежедневные эксплуатационные расходы наполовину.

Более того, Pothole Pro имеет плоскость и систему пылеподавления шириной 600 мм, что позволяет выровнять полную проезжую часть от бордюра без необходимости перестановки. С максимальной скоростью движения в 40 км/ч, PotholePro также сокращает транспортные расходы, поскольку может ездить между ремонтными площадками своим ходом.

Фото: JCB Pothole Pro / JCB

"Как только машина выполнит свою работу, все, что нужно подрядчику – добавить смолу", – говорят создатели спецмашины. В течение 2020 года новую технику испытывали в городе Сток-он-Трент. Pothole Pro показал результативность в 700 ям в месяц. Цена машины составляет 145 тысяч фунтов стерлингов, что составляет 5 557 275 гривен по текущему курсу обмена.