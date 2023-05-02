Ми ще не знаємо, чи буде наступний STI мати гібридну або суто електричну силову установку, але без електрики там не обійдеться.

Емблема STI була відсутня в модельному ряді Subaru відтоді, як на сцену вийшов останній WRX. Але будьте впевнені, ця високопродуктивна табличка не зникла назавжди. Subaru каже, що працює над електрифікованою версією топового WRX, що може означати гібридну або електричну силову установку з акумулятором.

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Усі зусилля Subaru щодо гібридів та електромобілів поки що були пов’язані з Toyota, оскільки гібрид Crosstrek використовував компоненти від Prius, а електричний позашляховик Solterra є близнюком Toyota bZ4X. Ми побачили, що ця співпраця продовжилася й на WRX та WRX STI наступного покоління, оскільки платформа Solterra під назвою e-Subaru Global Platform була розроблена спільно з Toyota.

Платформа потребуватиме значних модифікацій, щоб працювати для високопродуктивного автомобіля, такого як WRX STI, оскільки ми очікуємо щонайменше 400 кінських сил від двомоторної повнопривідної установки — приблизно вдвічі більше, ніж пропонує найпотужніша Solterra.

Ми також вважаємо, що наступний WRX ще більше відійде від свого коріння Impreza, і ми хотіли б побачити повернення стилю кузова хетчбек. Щоб відрізнити систему повного приводу WRX STI від інших двомоторних електромобілів, Subaru також, ймовірно, розробить якесь спеціальне програмне забезпечення, можливо, з розподілом крутного моменту.

І, звісно, велике питання полягає в тому, чи приймуть прихильники марки WRX STI без виразного звуку чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом.