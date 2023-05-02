Мы еще не знаем, будет ли следующий STI иметь гибридную или чисто электрическую силовую установку, но без электрики точно не обойдется.

Эмблема STI отсутствовала в модельном ряду Subaru с тех пор как на сцену вышел последний WRX. Но будьте уверены, эта высокопроизводительная табличка не исчезла навсегда. Subaru говорит, что работает над электрифицированной версией топового WRX, что может означать гибридную или электрическую установку с аккумулятором.

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Все усилия Subaru по гибридам и электромобилям пока были связаны с Toyota, поскольку гибрид Crosstrek использовал компоненты от Prius, а электрический внедорожник Solterra является близнецом Toyota bZ4X. Мы увидели, что это сотрудничество продолжилось и на WRX и WRX STI следующего поколения, поскольку платформа Solterra под названием e-Subaru Global Platform была разработана совместно с Toyota.

Платформа потребует значительных модификаций, чтобы работать для высокопроизводительного автомобиля, такого как WRX STI, поскольку мы ожидаем не менее 400 лошадиных сил от двухмоторной полноприводной установки — примерно вдвое больше, чем предлагает самая мощная Solterra.

Мы также считаем, что следующий WRX еще больше отойдет от своих корней Impreza, и мы хотели бы увидеть возвращение стиля кузова хэтчбек. Для отличия системы полного привода WRX STI от других двухмоторных электромобилей, Subaru также, вероятно, разработает какое-нибудь специальное программное обеспечение, возможно, с распределением крутящего момента.

И, конечно, большой вопрос состоит в том, примут ли поклонники марки WRX STI без внятного звука четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом.