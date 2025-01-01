Нова Tesla Model 3 подорожчала до 40 тисяч доларів

Tesla оголосила про оновлення седану Long-range AWD Model 3 для ринку КНР, повідомляє Укравтопром. Електромобіль отримав збільшений запас ходу та кращий розгін.

Читайте також: Вживані Tesla Model 3 падають в ціні

Запас ходу збільшився з 713 км до 753 км, при цьому ємність батареї залишилася незмінною. Прискорення до сотні скоротилося з 4,4 до 3,8 секунди.

Спортивний режим прискорення, відомий як пакет Acceleration Boost, став стандартним за замовчуванням, раніше ця опція коштувала додаткові $2 тис.

Водночас зросла ціна автомобіля, вона стала більшою на $1400 і становить - $39,9 тис.

Нагадаймо, у 2024 році сукупні продажі двох найпопулярніших моделей Tesla Model 3 і Model Y склали 1 1 704 093 одиниці.