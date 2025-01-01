Новая Tesla Model 3 подорожала до 40 тысяч долларов

Tesla объявила об обновлении седана Long-range AWD Model 3 для рынка КНР, сообщает Укравтопром. Электромобиль получил увеличенный запас хода и лучший разгон.

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Запас хода увеличился с 713 км до 753 км, при этом емкость батареи осталась неизменной. Ускорение до сотни сократилось с 4,4 до 3,8 секунды.

Спортивный режим ускорения, известный как пакет Acceleration Boost, стал стандартным по умолчанию, ранее эта опция стоила дополнительные $2 тыс.

В то же время выросла цена автомобиля, она стала больше на $1400 и составляет - $39,9 тыс.

Напомним, в 2024 году совокупные продажи двух самых популярных моделей Tesla Model 3 и Model Y составили 1 1 704 093 единицы.