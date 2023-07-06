Додаток для автомобілів Android Auto незабаром отримає нову версію 9.9. Поки що вона доступна лише для тестувальників, і саме вони розповіли, що чекає на автовласників, які використовують смартфони з операційною системою Android.

Найбільші зміни, які очікуються у версії Android Auto 9.9, пов’язані з можливостями експлуатації електромобілів. В додатку є спеціальне меню “Налаштування електромобіля”, і саме в ньому буде багато нового.

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Головна відмінність нової версії від попередніх – Android Auto запитає у водіїв “електричок”, який тип зарядного роз’єму в їх машині. Це необхідно для того, щоб Google Maps шукала та пропонувала найкращий маршрут саме до тих зарядних станцій, у яких є “ваш” роз’єм.

На додаток, Google також хоче якимось чином отримувати інформацію про стан батареї в електромобілі, щоб завчасно повідомляти про необхідність його заряджання.

Наразі інтеграція функцій електромобілів в Android Auto ще недоступна для усіх користувачів, але у версії 9.9 вона має бути відкрита. А от коли викотять офіційний реліз цього додатку, поки що невідомо.

Довідка Авто24

На жаль, система Android Auto не дуже поширена в популярних електромобілях. Наприклад, Tesla та Rivian вирішили ігнорувати Android Auto та CarPlay. Натомість Polestar та Volvo використовує Android Automotive як рідну операційну систему. На щастя, для електромобілів Kia, Nissan, Ford та інших Android Auto працює, тому його оновлення з “дружнім” інтерфейсом до електромобілів буде дуже доречним та корисним.