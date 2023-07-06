Приложение для автомобилей Android Auto вскоре получит новую версию 9.9. Пока она доступна только для тестировщиков, и именно они рассказали, что ждет автовладельцев, использующих смартфоны с операционной системой Android.

Самые большие изменения, ожидаемые в версии Android Auto 9.9, связаны с возможностями эксплуатации электромобилей. В приложении есть специальное меню "Настройка электромобиля", и именно в нем будет много нового.

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Главное отличие новой версии от предыдущих – Android Auto спросит у водителей "электричек", какой тип зарядного разъема в их машине. Это необходимо для того, чтобы Google Maps искала и предлагала лучший маршрут именно к тем зарядным станциям, в которых есть ваш разъем.

Вдобавок, Google также хочет каким-то образом получать информацию о состоянии батареи в электромобиле, чтобы заблаговременно сообщать о необходимости его зарядки.

Интеграция функций электромобилей в Android Auto еще недоступна для всех пользователей, но в версии 9.9 она должна быть открыта. А вот когда выкатят официальный релиз этого приложения, пока неизвестно.

Справка Авто24

К сожалению, система Android Auto не слишком распространена в популярных электромобилях. К примеру, Tesla и Rivian решили игнорировать Android Auto и CarPlay. В то же время Polestar и Volvo использует Android Automotive как родную операционную систему. К счастью, для электромобилей Kia, Nissan, Ford и других Android Auto работает, поэтому его обновление с "дружественным" интерфейсом к электромобилям будет очень уместным и полезным.