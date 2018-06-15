Поки деякі громадяни думають, як обхитрити державу і продовжити їздити на нерозмитненій машині, держава один за одним видає варіанти виходу з патової ситуації, що склалася з евробляхами.

Нове рішення проблеми єврономерів пропонується в законопроектах, про які розповідає портал ЕП. Законопроекти № 8487 і № 8488, текст яких на сайті Верховної Ради поки не відкривається, представлені групою депутатів, першою серед яких заявлена ​​Ніна Южаніна (глава Комітету податкової та митної політики).

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Про головні відмінності нових правил ввезення старих іномарок йдеться в повідомленні прес-служби пані Южаніної: "Зменшення розміру акцизного податку з авто, скасування заборони на митне оформлення машин, які не відповідають екологічному стандарту "євро-5", а також посилення контролю за переміщенням і використанням транспортних засобів, зареєстрованих в інших державах".

В основі розрахунку акцизного податку на авто – базові ставки для одиниці авто: з бензиновим двигуном – 50 євро, з дизельним двигуном – 75 євро, із застосуванням до них коефіцієнтів.

"Отже, розмір акцизного податку буде дорівнювати базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку. При цьому коефіцієнт двигуна буде обчислюватися шляхом ділення обсягу двигуна на 1000, а коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто, до року визначення ставки податку".

"Розраховані за новим принципом акцизи будуть значно менші тих, які діють зараз, а різниця в розмірі ставок для різних за обсягом двигунів не буде такою істотною. При цьому акцизний податок на старі авто буде вище за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що буде стимулювати придбання новіших авто", – зазначила Южаніна.

"У законопроекті прописано алгоритм взаємодії митників, поліцейських і прикордонників, передбачено створення автоматизованої системи обміну інформацією, Нацполіціі надано право перевірки авто на єврономерах, введений ряд обмежень на операції з такими авто, закладені жорсткі штрафи за порушення митних правил", – підкреслила депутат. Штрафи пропонується підняти до 34 тис. грн, за деякі порушення передбачено вилучення автомобіля.

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Глава Комітету зазначила, що обидва законопроекти попередньо обговорювалися з представниками ГО "Автоєвросила", Мінфіну, Державної фіскальної служби, МВС, Прикордонної служби, а також профільних асоціацій – виробників, дилерів, імпортерів.

Представники Комітету зазначили, що вже наступного тижня пропозиції можна подати на розгляд парламенту.

Порівняння пропонованого акцизного збору з чинним на даний момент (бензин)

Об'єм двигуна (см3) Діючий акциз (євро) Новий акциз (євро) нові авто до 5 років понад 5 років нові авто 5 років 15 років 900 92 985 1 294 45 225 675 1000 102 1 094 1 438 50 250 750 1200 76 1 640 2 113 60 300 900 1500 95 2 051 2 642 75 375 1 125 1600 427 2 629 3 906 80 400 1 200 1800 481 2 957 4 394 90 450 1 350 2000 534 3 286 4 882 100 500 1 500 2100 561 3 450 5 126 105 525 1 575 2200 587 3 615 5 370 110 550 1 650 2500 690 5 533 12 463 125 625 1 850 2800 773 6 196 13 958 140 700 2 100 3000 828 6 639 14 955 150 750 2 250 3500 7 732 11 652 17 448 175 875 2 625 4000 8 836 13 316 19 940 200 1 000 3 000 4500 9 941 14 981 22 433 225 1 125 3 375 5000 11 045 16 645 24 925 250 1 250 3 750 5500 12 150 18 310 27 418 275 1 375 4 125 6000 13 254 19 974 29 910 300 1 500 4 500

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