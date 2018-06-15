Поки деякі громадяни думають, як обхитрити державу і продовжити їздити на нерозмитненій машині, держава один за одним видає варіанти виходу з патової ситуації, що склалася з евробляхами.
Нове рішення проблеми єврономерів пропонується в законопроектах, про які розповідає портал ЕП. Законопроекти № 8487 і № 8488, текст яких на сайті Верховної Ради поки не відкривається, представлені групою депутатів, першою серед яких заявлена Ніна Южаніна (глава Комітету податкової та митної політики).
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Про головні відмінності нових правил ввезення старих іномарок йдеться в повідомленні прес-служби пані Южаніної: "Зменшення розміру акцизного податку з авто, скасування заборони на митне оформлення машин, які не відповідають екологічному стандарту "євро-5", а також посилення контролю за переміщенням і використанням транспортних засобів, зареєстрованих в інших державах".
В основі розрахунку акцизного податку на авто – базові ставки для одиниці авто: з бензиновим двигуном – 50 євро, з дизельним двигуном – 75 євро, із застосуванням до них коефіцієнтів.
"Отже, розмір акцизного податку буде дорівнювати базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку. При цьому коефіцієнт двигуна буде обчислюватися шляхом ділення обсягу двигуна на 1000, а коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто, до року визначення ставки податку".
"Розраховані за новим принципом акцизи будуть значно менші тих, які діють зараз, а різниця в розмірі ставок для різних за обсягом двигунів не буде такою істотною. При цьому акцизний податок на старі авто буде вище за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що буде стимулювати придбання новіших авто", – зазначила Южаніна.
"У законопроекті прописано алгоритм взаємодії митників, поліцейських і прикордонників, передбачено створення автоматизованої системи обміну інформацією, Нацполіціі надано право перевірки авто на єврономерах, введений ряд обмежень на операції з такими авто, закладені жорсткі штрафи за порушення митних правил", – підкреслила депутат. Штрафи пропонується підняти до 34 тис. грн, за деякі порушення передбачено вилучення автомобіля.
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Глава Комітету зазначила, що обидва законопроекти попередньо обговорювалися з представниками ГО "Автоєвросила", Мінфіну, Державної фіскальної служби, МВС, Прикордонної служби, а також профільних асоціацій – виробників, дилерів, імпортерів.
Представники Комітету зазначили, що вже наступного тижня пропозиції можна подати на розгляд парламенту.
Порівняння пропонованого акцизного збору з чинним на даний момент (бензин)
|
Об'єм двигуна
(см3)
|
Діючий акциз (євро)
|
Новий акциз (євро)
|
нові авто
|
до 5 років
|
понад
5 років
|
нові авто
|
5 років
|
15 років
|
900
|
92
|
985
|
1 294
|
45
|
225
|
675
|
1000
|
102
|
1 094
|
1 438
|
50
|
250
|
750
|
1200
|
76
|
1 640
|
2 113
|
60
|
300
|
900
|
1500
|
95
|
2 051
|
2 642
|
75
|
375
|
1 125
|
1600
|
427
|
2 629
|
3 906
|
80
|
400
|
1 200
|
1800
|
481
|
2 957
|
4 394
|
90
|
450
|
1 350
|
2000
|
534
|
3 286
|
4 882
|
100
|
500
|
1 500
|
2100
|
561
|
3 450
|
5 126
|
105
|
525
|
1 575
|
2200
|
587
|
3 615
|
5 370
|
110
|
550
|
1 650
|
2500
|
690
|
5 533
|
12 463
|
125
|
625
|
1 850
|
2800
|
773
|
6 196
|
13 958
|
140
|
700
|
2 100
|
3000
|
828
|
6 639
|
14 955
|
150
|
750
|
2 250
|
3500
|
7 732
|
11 652
|
17 448
|
175
|
875
|
2 625
|
4000
|
8 836
|
13 316
|
19 940
|
200
|
1 000
|
3 000
|
4500
|
9 941
|
14 981
|
22 433
|
225
|
1 125
|
3 375
|
5000
|
11 045
|
16 645
|
24 925
|
250
|
1 250
|
3 750
|
5500
|
12 150
|
18 310
|
27 418
|
275
|
1 375
|
4 125
|
6000
|
13 254
|
19 974
|
29 910
|
300
|
1 500
|
4 500
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