13 броньованих автомобілі Gurkha MPV канадського виробника Terradyne придбало Міністерство охорони здоров’я коштом фонду UNITED24.

Машини для евакуації поранених придбали за пожертви, зібрані через фонд UNITED24.

Ці версії Terradyne Gurkha призначені для евакуації поранених з лінії фронту до найближчого лікувального закладу. Вони надзвичайно важливі на тих ділянках фронту, де відбуваються найінтенсивніші обстріли.

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Автомобілі доставлять у прифронтові регіони в 2023 році.

Пожертви на наступні проєкти з допомоги військовим фонду UNITED24 можна робити тут.

Terradyne Armored Vehicles Gurkha (або скорочено Terradyne Gurkha) — це тактичний броньований автомобіль, створений компанією Terradyne Armored Vehicles Inc., що базується в Онтаріо. Gurkha доступний у трьох різних варіантах, кожен з яких побудований на шасі Ford F-550 Super Duty. Назва є даниною гуркам, непальським солдатам, які служать у британській армії та індійській армії, а також армії Непалу.

Машина випускається з 2011 року.