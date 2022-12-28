13 бронированных автомобилей Gurkha MPV канадского производителя Terradyne приобрело Министерство здравоохранения за счет фонда UNITED24.

Машины для эвакуации раненых приобрели за пожертвования, собранные через фонд UNITED24.

Эти версии Terradyne Gurkha предназначены для эвакуации раненых с линии фронта в ближайшее лечебное учреждение. Они чрезвычайно важны на тех участках фронта, где происходят интенсивные обстрелы.

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Автомобили будут доставлены в прифронтовые регионы в 2023 году.

Пожертвования на следующие проекты с помощью военного фонда UNITED24 можно делать здесь.

Terradyne Armored Vehicles Gurkha (или сокращенно Terradyne Gurkha) – это тактический бронированный автомобиль, созданный компанией Terradyne Armored Vehicles Inc., базирующейся в Онтарио. Gurkha доступен в трех разных вариантах, каждый из которых построен на шасси Ford F-550 Super Duty. Название является данью гукам, непальским солдатам, которые служат в британской и индийской армии, а также армии Непала.

Машина производится с 2011 года.