Велика ймовірність, що нова цінова політика найбільшого автовиробника у світі торкнеться й України.

Компанія Toyota має намір скоригувати свою глобальну цінову політику, щоб компенсувати поточні збитки. Звичайно, коригування пройде в сторону підвищення.

Причина такого кроку – збитки компанії за третій квартал 2022 року, зокрема, у Північноамериканському підрозділі. Американці першими відчують різке зростання цін.

Також цікаво як може виглядати наступна Toyota Camry

Тенденція не омине навіть найдешевші моделі: наприклад, Corolla у США вже помітно подорожчала, але це не кінець. У жовтні з продажу зникла базова модифікація з механічною коробкою передач, і хоча американці рідко беруть такий варіант, “вхідний квиток” став дорожчим. Слідом за США – зміна цінників і в Європі, для якої минулий квартал також виявився збитковим.

З липня по вересень вартість виробництва усіх автомобілів істотно зросла через подорожчання сировини та тривалого дефіциту напівпровідників. Щоб скоротити витрати, Toyota вже почала коригувати ціни, але топменеджери визнають необхідність «агресивніших» змін. Межу для зростання встановлять з огляду на очікування покупців. Особливо це стосується моделей-довгожителів – Camry та Corolla. На думку американців, Corolla має коштувати від 25 тисяч до 30 тисяч доларів.

Крім цього Toyota скоротила виробничий план на поточний фінансовий рік – тепер компанія розраховує випустити 9,2 мільйона автомобілів замість початкових 9,7 мільйона.