Большая вероятность, что новая ценовая политика крупнейшего автопроизводителя в мире коснется и Украины.

Компания Toyota намерена скорректировать свою глобальную ценовую политику, чтобы компенсировать текущие убытки. Конечно, корректировка пройдет в сторону повышения.

Причина такого шага – убытки компании за третий квартал 2022 года, в частности, в Североамериканском подразделении. Американцы первыми ощутят резкий рост цен.

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Тенденция не обойдет даже самые дешевые модели: например, Corolla в США уже заметно подорожала, но это не конец. В октябре из продажи исчезла базовая модификация с механической коробкой передач, и хотя американцы редко берут такой вариант, “входной билет” стал дороже. Следом за США – смена ценников и в Европе, для которой прошлый квартал также оказался убыточным.

С июля по сентябрь стоимость производства всех автомобилей существенно выросла из-за подорожания сырья и длительного дефицита полупроводников. Чтобы сократить расходы, Toyota уже начала корректировать цены, но топ-менеджеры признают необходимость более «агрессивных» изменений. Границу для роста установят с учетом ожиданий покупателей. Особенно это касается моделей-долгожителей – Camry и Corolla. По мнению американцев, Corolla должна стоить от 25 тысяч до 30 тысяч долларов.

Помимо этого, Toyota сократила производственный план на текущий финансовый год – теперь компания рассчитывает выпустить 9,2 миллионов автомобилей вместо первоначальных 9,7 миллионов.