Hyundai Motor показала новое поколение трехдверного купе Veloster и его более динамичной версии Veloster Turbo. Помимо совершенно нового дизайна, автомобиль получил ряд технических новшеств.

Уникальность конструкции Hyundai Veloster заключается в том, что он лишен задней пассажирской двери со стороны водителя. Новое поколение сохранило это особенность кузова и приобрело ряд внешних отличий. Новые светодиодные фары, решетка радиатора, бампера, капот и другие элементы кузова претерпели серьезные изменения. В результате новинка улучшила свои аэродинамические показатели и стала выглядеть более стремительно.

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В интерьере модели появилась новая приборная панель с дисплеем и развернутая к водителю центральная консоль с установленным над ней 8-дюймовым экраном мультимедийной системы. Она имеет функции навигации и поддержки мобильных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Также был увеличен объем багажного отделения.





Новое поколение Hyundai Veloster оснащается двумя бензиновыми двигателями: атмосферным мотором объемом 2,0 литра, который развивает мощность в 147 л.с. и крутящий момент в 179 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой. Турбо версия оснащается двигателем объемом 1,6 л. выдающим 204 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Этот мотор работает в паре с 6-скоростной механической КПП или 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями.

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Производство нового Veloster начнется в марте 2018 года на заводе компании Hyundai Motor в Южной Корее. Автомобиль поступит в продажу во втором квартале, а в Украине Veloster ожидается в июне 2018 года. Стоимость модели на украинском рынке станет известна ближе к старту продаж.