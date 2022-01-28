Поромний комплекс порту Чорноморська прийняв нову партію автомобілів із Кореї, і проблема затарювання складу у порту загострилася.

В порту з судна Yong Shin вивантажили 1432 автомобілі з Кореї. У перші дні лютого очікують ще одне судно, яке доставить 1308 нових та вживаних машин.

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Нагадаємо, до приходу Yong Shin на складі знаходилося близько 1200 машин з Кореї. З новою партією склад заповнений практично повністю, а кількість корейських автомобілів перевищує 2500. Якщо за тиждень зі складу не вивезуть близько 1200 автомобілів, то наступне судно вивантажувати нікуди.

Причина – затримки з вивезенням авто зі складу. Вони спричинені новими індикативними цінами на автомобілі, імпортованими з Кореї.

Ціни завищені в середньому на $2 тис. за одне авто. Як результат, зараз порт приймає великі партії автомобілів, замовлених у листопаді-початку грудня, тобто до ухвалення рішення про індикативи. Після введення індикативів кількість відвантажених із Кореї авто зменшилася вдвічі. А у лютому цей показник може зменшитися вже втричі.

Не всі українці можуть дозволити собі нову машину, тому купівля автомобілів з Кореї — привабливий варіант. Проте ситуація з індикативами відлякує клієнтів. Це, у свою чергу, призводить до збитків автотрейдерів та логістичних компаній, які здійснюють постачання машин.

Також затарювання складу веде до затримок у обробці судів, що загрожує судновласникам збитками, а також втратою лінійних суднозаходів.