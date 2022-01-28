Паромный комплекс порта Черноморска принял новую партию автомобилей из Кореи, и проблема затаривания склада в порту обострилась.

В порту с судна Yong Shin выгрузили 1432 автомобиля из Кореи. В первые дни февраля ожидают еще одно судно, которое доставит 1308 новых и подержанных машин.

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Напомним, до прихода Yong Shin на складе находилось около 1200 машин из Кореи. С новой партией склад заполнен практически полностью, а количество корейских автомобилей превышает 2500. Если в неделю со склада не вывезут около 1200 автомобилей, то следующее судно выгружать некуда.

Причина – задержки с вывозом автомобиля со склада. Они вызваны новыми индикативными ценами на автомобили, импортируемыми из Кореи.

Цены завышены в среднем на $2 тыс. за один автомомбиль. Как результат, сейчас порт принимает крупные партии автомобилей, заказанных в ноябре-начале декабря, то есть для принятия решения об индикативах. После ввода индикативов количество отгруженных из Кореи автомомбилей уменьшилось вдвое. А в феврале этот показатель может снизиться уже втрое.

Не все украинцы могут позволить себе новую машину, поэтому покупка автомобилей из Кореи – привлекательный вариант. Однако ситуация с индикативами отпугивает клиентов. Это, в свою очередь, приводит к убыткам автотрейдеров и логистических компаний, осуществляющих поставки машин.

Также затаривание состава ведет к задержкам в обработке судов, что чревато судовладельцам ущербом, а также потерей линейных судов.