iPhone 14 розсилають екстреним службам неправдиві повідомлення про ДТП, поки власники катаються на лижах

Представлені у вересні iPhone 14 і новий годинник Apple Watch отримали важливу функцію, покликану підвищити безпеку на дорогах. Пристрої навчилися розпізнавати аварії, покладаючись на свої датчики і автоматично зв'язуватися зі спецслужбами. Проте нововведення поки що далеко від досконалості: як пише Autoevolution, зі смартфонів надходить безліч хибних повідомлень, які відволікають співробітників екстрених служб від реальних викликів.

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Зокрема, японські спецслужби скаржаться на безліч повідомлень від iPhone, що лежать у кишенях людей, які катаються на лижах. Різкі рухи та падіння смартфон приймає за зіткнення у дорожньо-транспортній пригоді, і помилково повідомляє про нещасний випадок.

Так, із 919 викликів, отриманих пожежною службою Кіта-Альпс Нагано з 16 грудня 2022 року по 13 січня 2023-го, не менше 134 були хибними. Вони надходили з найближчих гірськолижних курортів. На такий «спам» від iPhone поскаржилися і в місті Гуджо: загалом 40 відсотків повідомлень були хибними.

При цьому місцева влада визнає, що не може вимагати від власників відключити функцію, оскільки вона може врятувати людям життя у разі реальної ДТП. Варто зазначити, що пристрій запускає зворотний відлік до виклику екстрених служб, проте навряд чи лижник зверне увагу на нього під час спуску.

Декілька тижнів тому Apple повідомила, що працює над удосконаленням системи розпізнавання зіткнень, оскільки вона викликала рятувальників, коли люди каталися на американських гірках. Спочатку компанія заявляла про високу точність системи, навченої на даних про мільйон годин водіння та аварії.