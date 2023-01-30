iPhone 14 рассылают экстренным службам ложные сообщения о ДТП, когда люди катаются на лыжах.

Представленные в сентябре iPhone 14 и новые часы Apple Watch получили важную функцию, призванную повысить безопасность на дорогах. Устройства научились распознавать аварии, полагаясь на свои датчики и автоматически связываться со спецслужбами. Однако нововведение пока далеко от совершенства: как пишет Autoevolution, из смартфонов поступает множество ложных сообщений, отвлекающих сотрудников экстренных служб от реальных вызовов.

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В частности, японские спецслужбы жалуются на множество сообщений от iPhone, лежащих в карманах катающихся на лыжах людей. Резкие движения и падения смартфон принимает за столкновение в дорожно-транспортном происшествии и ошибочно сообщает о несчастном случае.

Так, из 919 вызовов, полученных пожарной службой Кита-Альпс Нагано с 16 декабря 2022 по 13 января 2023, не менее 134 были ложными. Они поступали из ближайших горнолыжных курортов. На такой «спам» от iPhone пожаловались и в городе Гуджо: в общей сложности 40 процентов сообщений были ложными.

При этом местные власти признают, что не могут требовать от владельцев отключить функцию, поскольку они могут спасти людям жизнь в случае реального ДТП. Следует отметить, что устройство запускает обратный отсчет до вызова экстренных служб, однако вряд ли лыжник обратит внимание на него при спуске.

Несколько недель назад Apple сообщила, что работает над усовершенствованием системы распознавания столкновений, поскольку она вызвала спасателей, когда люди катались на американских горках. Первоначально компания заявляла о высокой точности системы, обученной на данных о миллионе часов вождения и аварии.