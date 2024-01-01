Нові плавила автоцивілки: що варто знати водіям

Новий закон «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» змінює правила страхування. Тут є як позитивні, так і негативні моменти. Змін, про які варто знати водіям:

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Більше виплат – дорожче поліс. Посилюється рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового підвищення максимальних розмірів страхової суми до розмірів, що відповідають європейським стандартам. Це означає що і ціна страхових полісів зросте до європейського рівня.

Вільне ціноутворення. Буде скасовано державне регулювання цін на поліси автоцивілки та запроваджено визначення індивідуальної ціни для кожного страхувальника. Водночас враховуватиметься персональна історія в попередніх періодах страхування, відсутність ДТП або наявності збитків у минулому. Це дасть змогу страховим компаніям визначати ціни самостійно враховуючи фактори ризику.

Пряме врегулювання. Модель прямого врегулювання збитків стане обов’язковою. Потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до «свого» страховика, з яким у нього укладений договір, а не звертатися до страхової компанії винуватця ДТП.

Коефіцієнт зносу для старих авто. Розрахунок страхової виплати буде відбуватися без урахування зносу автомобіля (для розрахунку вартості ремонту авто беруться нові запчастини, дозволені заводом-виробником). Новація стосується автомобілів з терміном експлуатації до 5 років. Для авто віком від 6 років і більше до розрахунку вартості ремонту враховуються запчастини-аналоги. Страховик зобов’язаний буде надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, виплата здійснюватиметься на поточний/платіжний рахунок.

Скасування франшизи. Нове законодавство забороняє застосовувати франшизу у договорах ОСЦПВВНТЗ. Позбавлення полісів від франшизи – частки коштів, яку споживач мав сплачувати самостійно, завантажить страхові компанії «дрібними» ДТП, що підвищить операційні витрати. Звісно відсутність франшизи значно впливає на вартість страхового поліса.

Пільговики. Залишаються чинними знижки на поліс «автоцивілки» для широкого кола категорій пільговиків у розмірі 50%. Зокрема для учасників бойових дій, людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеною до I або II категорії, пенсіонерів та людей з інвалідністю І групи. Фактично для забезпечення знижки стархові компанії компенсуватимуть витрати з платежів тих громадян, які пільги не мають.

Європротокол без ліміту. Ліміт страхового відшкодування за Європротоколом буде скасовано. При цьому, такий ліміт може буде встановлений Національним банком України в майбутньому.