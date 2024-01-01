Новые плавила автогражданки: что стоит знать водителям

Новый закон “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" меняет правила страхования. Здесь есть как положительные, так и отрицательные моменты. Изменений, о которых стоит знать водителям:

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Больше выплат – дороже полис. Усиливается уровень защиты пострадавших в ДТП путем постепенного повышения максимальных размеров страховой суммы до размеров, соответствующих европейским стандартам. Это означает, что и цена страховых полисов возрастет до европейского уровня.

Свободное ценообразование. Будет отменено государственное регулирование цен на полисы автогражданки и введено определение индивидуальной цены для каждого страхователя. При этом будет учитываться персональная история в предыдущих периодах страхования, отсутствие ДТП или наличия убытков в прошлом. Это позволит страховым компаниям определять цены самостоятельно учитывая факторы риска.

Прямое урегулирование. Модель прямого урегулирования убытков станет обязательной. Потерпевший получит право обращаться за урегулированием страхового события к "своему" страховщику, с которым у него заключен договор, а не обращаться в страховую компанию виновника ДТП.

Коэффициент износа для подержанных авто. Расчет страховой выплаты будет происходить без учета износа автомобиля (для расчета стоимости ремонта авто берутся новые запчасти, разрешенные заводом-изготовителем). Новация касается автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет. Для авто возрастом от 6 лет и более в расчет стоимости ремонта учитываются запчасти-аналоги. Страховщик обязан будет предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, выплата будет осуществляться на текущий/платежный счет.

Отмена франшизы. Новое законодательство запрещает применять франшизу в договорах ОСАГО. Избавление полисов от франшизы – доли средств, которую потребитель должен был платить самостоятельно, загрузит страховые компании "мелкими" ДТП, что повысит операционные расходы. Конечно отсутствие франшизы значительно влияет на стоимость страхового полиса.

Льготники. Остаются в силе скидки на полис "автогражданки" для широкого круга категорий льготников в размере 50%. В частности для участников боевых действий, людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенной к I или II категории, пенсионеров и людей с инвалидностью I группы. Фактически для обеспечения скидки старховые компании будут компенсировать расходы по платежам тех граждан, которые льготы не имеют.

Европротокол без лимита. Лимит страхового возмещения по Европротоколу будет отменен. При этом, такой лимит может будет установлен Национальным банком Украины в будущем.