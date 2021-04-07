Після набрання чинності Законом №1231-IX одним із частих запитань, з якими звертаються водії, це запитання щодо обов’язку водія передати документи працівнику поліції в руки.

До того ж останнім часом почастішали випадки, коли працівники поліції вимагають у водіїв на місці зупинки передати їм документи в руки. Водії думають, що так передбачає закон, та слухняно виконують вказівки інспектора.

Читайте також: Як новий закон розширює повноваження поліції

Далі інспектор відлучається з цими документами до свого службового автомобіля і там зачиняється. Після цього, водій “бігає” за інспектором і просить повернути йому документи. Інспектор повертає їх разом з постановою про накладення штрафу.

Однак, відповідно до Правил дорожнього руху та Закону “Про дорожній рух” зі змінами, внесеними Законом №1231-IX, на вимогу працівника поліції водій зобов’язаний пред’явити документи на право керування. Деталізовано, що пред’явити документи потрібно у спосіб, який дає можливість прочитати та зафіксувати дані з цих документів.

Зазначені нормативні акти не містять вимоги передати документи в руки, а лише пред’явити. Навіть додаткова деталізація щодо пред’явлення “у спосіб, який дає можливість прочитати та зафіксувати дані” не може тлумачитись як обов’язок передати документи в руки.

Отже, названі документи надавати в руки поліцейському водій не зобов’язаний! Достатньо лише показати (пред’явити) у розгорнутому вигляді. Проте, якщо водій з власного бажання передав поліцейському в руки зазначені документи, то йому не заборонено їх отримати та перевірити у своїх руках.