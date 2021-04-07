После вступления в силу Закона №1231-IX одним из самых частых вопросов, с которыми обращаются водители является вопрос об обязанности водителя передать документы работнику полиции в руки.

К тому же в последнее время участились случаи, когда работники полиции требуют у водителей на месте остановки передать им документы в руки. Водители думают, что так предусмотрено законом, и послушно выполняют указания инспектора.

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Далее инспектор отлучается с этими документами к своему служебному автомобилю и там закрывается. После этого, водитель "бегает" за инспектором и просит вернуть ему документы. Инспектор возвращает их вместе с постановлением о наложении штрафа.

Однако, в соответствии с Правилами дорожного движения и Закона "О дорожном движении" с изменениями, внесенными Законом №1231-IX, по требованию работника полиции водитель обязан предъявить документы на право управления. Детализировано, что предъявить документы нужно таким способом, который дает возможность прочитать и зафиксировать данные из этих документов.

Указанные нормативные акты не содержат требования передать документы в руки, а только предъявить. Даже дополнительная детализация по предъявлению "способом, который дает возможность прочитать и зафиксировать данные" не может толковаться как обязанность передать документы в руки.

Таким образом, названные документы предоставлять в руки полицейскому водитель не обязан! Достаточно лишь показать (предъявить) в развернутом виде. Однако, если водитель по собственному желанию передал полицейскому в руки указанные документы, то ему не запрещено их получить и проверить в своих руках.