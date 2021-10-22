Перевізники страйкують через введення нових правил перевезення пасажирів між областями. 45% автобусів не вийшли на маршрути.

Українські перевізники відмовляються виконувати рейси через нові правила пасажирських перевезень між областями. 21 жовтня люди не змогли виїхати з Києва до низки міст, так як маршрутники не збираються обслуговувати пасажирів, повідомили в Укрпасі*.

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"Перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція буде штрафувати водіїв. У результаті ми отримуємо те, проти чого боролися з моменту заснування компанії Укрпас – перевізники повертаються до "тіньових перевезень", – повідомив директор Укрпасу Максим Скляренко.

Пасажири не змогли поїхати до Кривого Рогу, Миколаївки, Рівного, Харкова, Кам'янець-Подільського, Умані, Одеси, Білгород-Дністровського, Новгород-Сіверського та інших міст.

За словами директора Укрпасу, компанія для зручності пасажирів і перевізників розгорнула пункт експрес-тестів на Центральному автовокзалі Києва.

В Укрпасі повідомили, що виходити на рейси відмовилась значна кількість маршрутників, що вже становить 45% автоперевізників.

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезень пасажирів між областями. Вони повинні мати сертифікат про вакцинацію або тест. На 10 залізничних вокзалах почали вакцинувати і робити експрес-тести.

*Укрпас – онлайн-сервіс із продажу квитків, що має в управлінні 6 автостанцій у Києві (Центральний автовокзал, автостанції "Дачна", "Поділ", "Дарниця", "Південна", "Полісся") і 18 автостанцій у Київській області.