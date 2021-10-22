Перевозчики бастуют из-за введения новых правил перевозки пассажиров между областями. 45% автобусов не вышли на маршруты.

Украинские перевозчики отказываются выполнять рейсы из-за новых правил пассажирских перевозок между областями. 21 октября люди не смогли выехать из Киева в ряд городов, так как маршрутчики не собираются обслуживать пассажиров, сообщили в Укрпасе*.

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"Перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании Укрпас – перевозчики возвращаются к “теневым перевозкам", – сообщил директор Укрпаса Максим Скляренко.

Пассажиры не смогли поехать в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

По словам директора Укрпаса, компания для удобства пассажиров и перевозчиков развернула пункт экспресс-тестов на Центральном автовокзале Киева.

В Укрпасе сообщили, что выходить на рейсы отказалось значительное количество маршрутчиков, что уже составляет 45% автоперевозчиков.

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозок пассажиров между областями. Они должны иметь сертификат о вакцинации или тест. На 10 железнодорожных вокзалах начали вакцинировать и делать экспресс-тесты.

*Укрпас – онлайн-сервис по продаже билетов, который управляет 6 автостанциями в Киеве (Центральный автовокзал, автостанции "Дачная", "Подол", "Дарница", "Южная", "Полесье") и 18 автостанциями в Киевской области.