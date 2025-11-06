Нові правила зберігання номерів: правило однієї квитанції

Головний сервісний центр МВС нагадав про оновлені правила платного зберігання номерних знаків, які почали діяти з 11 жовтня 2025 року.

Головна зміна полягає в тому, що при продовженні зберігання оплата має здійснюватися лише одним платіжним документом на весь обраний термін.

Громадянин може обрати один із трьох фіксованих періодів:

10 днів за 108 гривень

1 місяць за 324 гривні

1 рік за 3153,60 гривні

У вартість включено ПДВ, проте комісія банку оплачується окремо. Якщо власник транспортного засобу спробує внести оплату кількома квитанціями, наприклад, розділити платіж на два терміни по одному року, такі операції будуть вважатися помилковими. У цьому випадку необхідно подати заяву на повернення коштів і провести оплату повторно вже за новими правилами.

Крім того, квитанції, сформовані за старими тарифами або з порушенням процедури після 11 жовтня 2025 року, не приймаються до зарахування. Їх також потрібно переоформляти відповідно до нових вимог.

МВС звертає увагу, що номерні знаки дозволено зберігати як у сервісному центрі, так і вдома у цифровому форматі. Проте строки мають вирішальне значення. У разі прострочення номерні знаки підлягають знищенню: на 11-й день для десятиденного пакету або наступного дня після завершення обраного періоду о восьмій ранку.