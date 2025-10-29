Як отримати майже однакові індивідуальні номерні знаки

Індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) мають відповідати регіону, в якому зареєстровано транспортний засіб. Це означає, що цифровий код регіону повинен збігатися з літеросполукою, яка позначає місце реєстрації автомобіля, розповідають в ГСЦ МВС.

Наприклад: якщо авто зареєстроване у Києві, індивідуальний номерний знак матиме код 11, а для Вінницької області — код 02.

Чи можна замовити ІНЗ іншого регіону

Якщо власник авто бажає замовити ІНЗ із кодом іншого регіону, спочатку потрібно перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС тієї області, код якої хоче використовувати.

Для цього необхідно подати такі документи:

паспорт із відміткою про місце реєстрації або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

нотаріально посвідчену довіреність (якщо звертається уповноважена особа).

Після зміни місця реєстрації можна замовити ІНЗ з відповідним регіональним кодом.

Перевірка унікальності напису

Перед виготовленням ІНЗ уповноважена особа Головного сервісного центру МВС перевіряє, чи не було вже замовлено такий самий напис у цьому регіоні. Якщо напис збігається з існуючим, заявнику надсилається відмова з поясненням.

Перелік кодів регіонів можна переглянути у наказі МВС №166 від 02.03.2021 року.

Обов’язок перереєстрації після отримання ІНЗ

Після виготовлення індивідуальних номерних знаків автовласник зобов’язаний протягом 10 днів звернутися до сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу.

У новому свідоцтві про реєстрацію:

в розділі «Особливі відмітки» зазначається напис індивідуального номера (великими літерами, без пробілів);

якщо знак містить графічний елемент — додається фраза «з графічним елементом».

Перезакріплення індивідуального номера

У разі продажу або зняття авто з обліку ІНЗ відкріпляється, але не вилучається — його можна повторно закріпити за іншим автомобілем цього ж власника.

Особливості написів на ІНЗ

Індивідуальний номерний знак — це доповнення до державного номера, яке виготовляється виключно за бажанням власника.

Для легкових автомобілів напис може містити від трьох до восьми символів — літери або комбінацію літер і цифр. Такий напис має бути унікальним і не повторювати вже існуючих державних номерів. Проте існує чимало заборонених комбінацій, які вважаються «нецензурними».

Детальні умови замовлення ІНЗ — у розділі «Послуги» на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.