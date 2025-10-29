Как получить почти одинаковые индивидуальные номерные знаки

Индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) должны соответствовать региону, в котором зарегистрировано транспортное средство. Это означает, что цифровой код региона должен совпадать с буквосочетанием, которое обозначает место регистрации автомобиля, рассказывают в ГСЦ МВД.

Например: если авто зарегистрировано в Киеве, индивидуальный номерной знак будет иметь код 11, а для Винницкой области - код 02.

Можно ли заказать ИНЗ другого региона

Если владелец авто желает заказать ИНЗ с кодом другого региона, сначала нужно перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД той области, код которой хочет использовать.

Для этого необходимо подать следующие документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

нотариально заверенную доверенность (если обращается уполномоченное лицо).

После смены места регистрации можно заказать ИНЗ с соответствующим региональным кодом.

Проверка уникальности надписи

Перед изготовлением ИНЗ уполномоченное лицо Главного сервисного центра МВД проверяет, не было ли уже заказано такую же надпись в этом регионе. Если надпись совпадает с существующей, заявителю направляется отказ с объяснением.

Перечень кодов регионов можно посмотреть в приказе МВД №166 от 02.03.2021 года.

Обязанность перерегистрации после получения ИНЗ

После изготовления индивидуальных номерных знаков автовладелец обязан в течение 10 дней обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства.

В новом свидетельстве о регистрации:

в разделе "Особые отметки" указывается надпись индивидуального номера (большими буквами, без пробелов);

если знак содержит графический элемент - добавляется фраза "с графическим элементом".

Перезакрепление индивидуального номера

В случае продажи или снятия авто с учета ИНН открепляется, но не изымается - его можно повторно закрепить за другим автомобилем этого же владельца.

Особенности надписей на ИНЗ

Индивидуальный номерной знак - это дополнение к государственному номеру, которое изготавливается исключительно по желанию владельца.

Для легковых автомобилей надпись может содержать от трех до восьми символов - буквы или комбинацию букв и цифр. Такая надпись должна быть уникальной и не повторять уже существующих государственных номеров. Однако существует немало запрещенных комбинаций, которые считаются "нецензурными".

Подробные условия заказа ИНЗ - в разделе "Услуги" на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.